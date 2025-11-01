Les choristes de la Cantate en fa présentent les chants traditionnels de Noël Fresselines

Les choristes de la Cantate en fa présentent les chants traditionnels de Noël

Les 25 choristes de la Cantate en Fa présentent à 15h en l’église Saint Julien les chants de Noël traditionnels sous la direction de Frantz Avril, chef de choeur

Entée et participation libres

Rens et résa au 06 10 45 66 08 et 06 13 22 80 15 .

Eglise Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 45 66 08

