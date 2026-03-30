Les Choristes en Othe chantent le Québec Neuville-sur-Vanne
Les Choristes en Othe chantent le Québec Neuville-sur-Vanne dimanche 17 mai 2026.
Les Choristes en Othe chantent le Québec
Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Dimanche 17 mai NEUVILLE-SUR-VANNE Les Choristes en Othe chantent le Québec. A 16h à l’église Saint Martin.
Contact +33 (0)6 29 66 80 38 comite.chomedey@outlook.com .
Pl. Paul Chomedey de Maisonneuve Neuville-sur-Vanne 10190 Aube Grand Est +33 6 29 66 80 38 comite.chomedey@outlook.com
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L’événement Les Choristes en Othe chantent le Québec Neuville-sur-Vanne a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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