Les choses de la vie (pièce de théâtre improvisée)

11 route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23 2026-06-18

Spectacle d’improvisation théâtrale Long-form

Sortie au chapeau (Prévoir de l’espèce)

Avec Nicolas Trinel, Sébastien Bollut, Rémi Chouzier

Une comédie qui parle de la vie dans sa dimension comique et dramatique à travers deux hommes aux destins liés.

Chaque soir, le public choisit une relation qui déterminera leur destin… Amants ? Amis ? Ennemis ?… Des comédiens d’un soir qui jouent ce qu’ils sont, façonnés par la vie, avec leurs errances et peurs, leurs joies et transcendances…

Un spectacle improvisé unique et poignant comme une création dessinée sur le sable d’une plage recouverte par les vagues de l’âme. .

11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 contact@comedie-libourne.fr

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English : Les choses de la vie (pièce de théâtre improvisée)

L’événement Les choses de la vie (pièce de théâtre improvisée) Fronsac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais