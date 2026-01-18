Les choses qu’on n’ose pas parler Théâtre du Cyclope Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 10:30 – 11:30

Gratuit : non Tarif pour le spectacle : 9€ Tarif pour le spectacle : 9€Réservation par téléphone au 02.51.86.45.07 ou sur notre site internet En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 15

« Chère Léa de Kinzenpluto, Je t’écris d’un drôle d’endroit que tu ne connais pas encore qui s’appelle Kinzenplutar. Ici, tu as 25 ans. Je t’envoie cette lettre pour te dire que je vais faire un spectacle pour les enfants de ton âge, avec Fanny et Henri. Un spectacle pour parler des choses qu’on n’ose pas parler. » Ce spectacle c’est un peu comme un patchwork de mots, de musiques, de danses, de marionnettes ; tout ça pour parler des choses qu’on n’ose pas parler surtout quand on est enfant. Ces choses ce sont les violences qu’on vit, les violences qu’on voit, les violences qu’on tait et même les violences qu’on fait. Comme c’est un programme bien chargé, Léa, Fanny et Henri ont décidé de construire ce spectacle avec les enfants qu’iels étaient. Pour les écouter, les comprendre, les rassurer et puis pour essayer de faire mieux pour celles et ceux qui sont enfants aujourd’hui.

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07



