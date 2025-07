LES CHOUETTES CABARET DADAÏSTE Puissalicon

LES CHOUETTES CABARET DADAÏSTE Puissalicon samedi 23 août 2025.

LES CHOUETTES CABARET DADAÏSTE

5 Route des Lauriers Puissalicon Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Les Chouettes sont chouettes! Elles sèment l’amour de village en village. Elles hululent dans toutes les langues et chantent en français des chansons réalistes. Leurs deux voix accompagnées, d’instruments et d’autres merveilles, déambulent en attendant de se poser. Elle sont vraiment perchées mais pas stressées !

.

5 Route des Lauriers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 41 14 projetbutterfly34@gmail.com

English :

The Owls are owls! They sow love from village to village. They hoot in all languages and sing realistic songs in French. Their two voices, accompanied by instruments and other marvels, wander around waiting to land. They’re really perched, but not stressed!

German :

Die Eulen sind Eulen! Sie säen die Liebe von Dorf zu Dorf. Sie tönen in allen Sprachen und singen realistische Lieder auf Französisch. Ihre zwei Stimmen, die von Instrumenten und anderen Wundern begleitet werden, schlendern umher und warten darauf, sich niederzulassen. Sie sind wirklich hockend, aber nicht gestresst!

Italiano :

I Gufi sono gufi! Diffondono l’amore di villaggio in villaggio. Fanno il verso in tutte le lingue e cantano canzoni realistiche in francese. Le loro due voci, accompagnate da strumenti e altre meraviglie, si aggirano in attesa di atterrare. Sono davvero appollaiati, ma non stressati!

Espanol :

¡Los búhos son búhos! Reparten amor de pueblo en pueblo. Ululan en todos los idiomas y cantan canciones realistas en francés. Sus dos voces, acompañadas de instrumentos y otras maravillas, deambulan esperando posarse. Están realmente posados, ¡pero no estresados!

L’événement LES CHOUETTES CABARET DADAÏSTE Puissalicon a été mis à jour le 2025-07-19 par 34 OT AVANT-MONTS