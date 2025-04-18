Les Chouettes parenthèses patouille La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Les Chouettes parenthèses patouille

La Pommeraye Centre social Val Mauges Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 09:30:00

fin : 2026-06-23 11:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Bienvenue à un atelier parent/enfant à la Pommeraye à Mauges-sur-Loire.

L’idée est simple sortir de chez vous, partager un moment avec votre enfant (0-3 ans) et le voir s’éveiller au contact des autres tout en découvrant de nouvelles activités. Pour les parents, c’est aussi l’occasion de profiter d’un moment convivial pour discuter, échanger et rencontrer d’autres familles. .

La Pommeraye Centre social Val Mauges Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29 accueil@centresocial-valmauges.fr

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English :

Welcome to a parent/child workshop at La Pommeraye in Mauges-sur-Loire.

L’événement Les Chouettes parenthèses patouille Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges