Les Chouettes Z’histoires Médiathèque municipale de Saint-Pierre Saint-Pierre

Les Chouettes Z’histoires Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque municipale de Saint-Pierre Saint-Pierre-et-Miquelon

Pour les 3 à 6 ans et leurs parents et grands-parents

Dans notre cabane à histoires c’est de famille que nous allons parler. Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents ainsi que leurs grands-parents !!! De Chouettes Z’histoires c’est de la bonne humeur en couleur et à partager !

Médiathèque municipale de Saint-Pierre 6 rue albert briand, 97500 Saint-Pierre, France Saint-Pierre 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon

C. Lebailly