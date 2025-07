Les chroniques de l’histoire de l’art Micro folie Sainte-Menehould

Les chroniques de l’histoire de l’art

Micro folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Début : 2025-09-12 17:00:00

fin : 2025-09-12 18:00:00

2025-09-12

Tout public

« Je viens d’assister à la mort d’un « du Bousquet », atroce. Dans sa poche, une carte postale « Ma chère maman, tout va bien, je me porte à merveille. » Quand nous réveillerons-nous tous ? » Jean Cocteau. Peindre la guerre, l’écrire, la vivre. De l’expressionnisme d’Otto Dix aux vers déchirants d’Apollinaire, cette conférence est une traversée sensible des mouvements artistiques et littéraires nés ou boulversés par les années 14-18. .

Micro folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

