Les Chroniques de l’Histoire micro folie Sainte-Menehould

Les Chroniques de l’Histoire
micro folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Début : 2025-11-21 17:00:00
fin : 2025-11-21 18:00:00
2025-11-21
Tout public
L’art dégénéré, le procès de l’art moderne sous le Nazisme En 1937, une exposition choc orchestrée par le régime nazi condamne des centaines d’oeuvres d’art jugées « dégénérées ». Trop modernes, trop libres, trop éloignées des canons esthétiques imposées, elles sont stigmatisées, humiliées, parfois détruites. Mais l’art peut-il vraiment être condamné ? Cette conférence explore l’une des plus grandes tentatives de censure de l’histoire de l’art et la résistance des artistes face à l’oppression. .
