Les Chroniques de l’Histoire Poétesses du monde Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

Les Chroniques de l’Histoire Poétesses du monde

Place du Général Leclerc Micro folie Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

D’un passé pétri de souffrance. Je m’élève. Tel un océan noir, bondissant et immense. Débordant, grossissant, je porte la marée.

Ces mots de Maya Angelou résonnent comme un cri. À l’occasion du 8 mars, découvrez les voix des poétesses d’hier et d’aujourd’hui. À travers leurs mots, accompagnés d’œuvres choisies, se dessinent les luttes, la sororité, l’émancipation et la mémoire des femmes. .

Place du Général Leclerc Micro folie Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Chroniques de l’Histoire Poétesses du monde

L’événement Les Chroniques de l’Histoire Poétesses du monde Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne