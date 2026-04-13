Les Combes

Les Chronos du Val

salle polyvalente Les Combes Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 17:00:00

fin : 2026-06-10 22:00:00

Date(s) :

2026-06-10

En juin 2026, Les Chronos du Val lancent leur première édition avec un concept simple et fédérateur 4 courses, organisées sur les 4 mercredis du mois de juin, au cœur du Pays Horloger. Ouverte au grand public, cette manifestation sportive propose des parcours nature accessibles et dynamiques, dans une ambiance conviviale, à travers quatre communes du Val de Morteau.

Départ depuis la salle polyvalente des Combes pour une course de 11,3 km et 285 m de dénivelé positif. Une étape rythmée, idéale pour profiter pleinement de l’esprit des Chronos du Val. .

salle polyvalente Les Combes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté leschronosduval@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Chronos du Val

L’événement Les Chronos du Val Les Combes a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER