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Les Chronos du Val Les Combes

Les Chronos du Val Les Combes mercredi 10 juin 2026.

Adresse : salle polyvalente

Ville : 25160 Les Combes

Département : Doubs

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Les Combes

Les Chronos du Val

salle polyvalente Les Combes Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 17:00:00
fin : 2026-06-10 22:00:00

Date(s) :
2026-06-10

En juin 2026, Les Chronos du Val lancent leur première édition avec un concept simple et fédérateur 4 courses, organisées sur les 4 mercredis du mois de juin, au cœur du Pays Horloger. Ouverte au grand public, cette manifestation sportive propose des parcours nature accessibles et dynamiques, dans une ambiance conviviale, à travers quatre communes du Val de Morteau.

Départ depuis la salle polyvalente des Combes pour une course de 11,3 km et 285 m de dénivelé positif. Une étape rythmée, idéale pour profiter pleinement de l’esprit des Chronos du Val.   .

salle polyvalente Les Combes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   leschronosduval@gmail.com

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English : Les Chronos du Val

L’événement Les Chronos du Val Les Combes a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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