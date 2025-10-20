Les Cigales accueillent le Festival Le Bal de l’Imprononçable Salle de Spectacle Les Cigales Luxey

Les Cigales accueillent le Festival Le Bal de l'Imprononçable

vendredi 22 mai 2026.

Les Cigales accueillent le Festival Le Bal de l’Imprononçable

Salle de Spectacle Les Cigales 273 rue des écoles Luxey Landes

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

2026-05-22

Les Cigales accueillent la première édition du Bal du l’Imprononçable qui honore l’univers des bals folk, où danses et musiques dites traditionnelles fusionnent avec des pratiques contemporaines telles que le rock et l’électro. Au programme, des artistes connus de la scène trad tels que M’Braia, le Mange bal, Plume, des découvertes, des stages de danses telles que le còngo (danse endémique de Gascogne, dont une version spéciale est issue de Luxey) et d’autres surprises pour explorer l’univers de la danse trad’. .

Salle de Spectacle Les Cigales
273 rue des écoles
Luxey 40430
Landes
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 58 08 05 14
info@musicalarue.com

