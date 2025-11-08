Les cigognes du parc de la Poudrerie de Saint Chamas Gardanne

Les cigognes du parc de la Poudrerie de Saint Chamas

Samedi 8 novembre 2025 de 14h30 à 16h30. Médiathèque Nelson Mandela Gardanne Bouches-du-Rhône

Un oiseau symbolique !

Conférence biodiversité pour tous les publics

Historique de l’implantation des nids, morphologie adpatée au vol plané, répartition et effectifs.



Comportements, reproduction, migration et hivernage, cohabitation avec la population locale.



Conférence animée par Jacques Lemaire, bénévole LPO groupe OUEB, et ex instituteur. .

English :

A symbolic bird!

Biodiversity conference for all audiences

German :

Ein symbolischer Vogel!

Biodiversitätskonferenz für jedes Publikum

Italiano :

Un uccello simbolico!

Conferenza sulla biodiversità per tutti i pubblici

Espanol :

Un pájaro simbólico

Conferencia sobre biodiversidad para todos los públicos

