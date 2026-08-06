Les cigognes ont perdu la tête Vibraye
samedi 28 novembre 2026 · Vibraye
Informations pratiques
Vibraye
Les cigognes ont perdu la tête
Vibraye Sarthe
Tarif : – – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Quand le désir d’enfant devient une aventure aussi absurde que bouleversante.
Quand le désir d’enfant devient une aventure aussi absurde que bouleversante.
Dans ce seule en scène musicale, Laurence Bagnis nous embarque dans une traversée intime et poétique celle d’un couple confronté au désir d’enfant, aux protocoles médicaux, aux annonces qui tombent mal, aux corps qu’on ausculte, et aux rêves qu’on réinvente.
À travers des chansons originales, des récits décalés et une énergie généreuse, elle transforme un parcours semé d’obstacles en une odyssée sensible et joyeuse.
Un spectacle qui parle de maternité, mais surtout de vie, de résilience, et de la capacité à rire quand tout vacille.!
Écriture, interprétation, chant Laurence Bagnis
Mise en scène Vivien Pianet
Genre Seule en scène musical .
Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire
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English :
When the desire to have a child becomes an adventure that is as absurd as it is heart-wrenching.
L’événement Les cigognes ont perdu la tête Vibraye a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de Vibraye
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