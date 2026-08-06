Informations pratiques

Vibraye

Les cigognes ont perdu la tête

Vibraye Sarthe

Tarif : – – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Quand le désir d’enfant devient une aventure aussi absurde que bouleversante.

Quand le désir d’enfant devient une aventure aussi absurde que bouleversante.

Dans ce seule en scène musicale, Laurence Bagnis nous embarque dans une traversée intime et poétique celle d’un couple confronté au désir d’enfant, aux protocoles médicaux, aux annonces qui tombent mal, aux corps qu’on ausculte, et aux rêves qu’on réinvente.

À travers des chansons originales, des récits décalés et une énergie généreuse, elle transforme un parcours semé d’obstacles en une odyssée sensible et joyeuse.

Un spectacle qui parle de maternité, mais surtout de vie, de résilience, et de la capacité à rire quand tout vacille.!

Écriture, interprétation, chant Laurence Bagnis

Mise en scène Vivien Pianet

Genre Seule en scène musical .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

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English :

When the desire to have a child becomes an adventure that is as absurd as it is heart-wrenching.

L’événement Les cigognes ont perdu la tête Vibraye a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de Vibraye