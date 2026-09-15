Les cimetières dormants de Caen | RDV Découverte Rue Doyen Morière Caen
jeudi 15 octobre 2026 · Rue Doyen Morière · Caen
Informations pratiques
Caen
Les cimetières dormants de Caen | RDV Découverte
Rue Doyen Morière Cimetière Saint-Pierre Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 14:00:00
fin : 2026-10-15 16:30:00
Date(s) :
2026-10-15
Bien cachés au cœur de la ville, ils semblent dormir. Les cimetières anciens de Caen offrent des promenades romantiques et ressuscitent une multitude d’histoires du passé. On peut même y entendre les occupants des lieux nous parler et nous rappeler que nous sommes tous mortels…
Bien cachés au cœur de la ville, ils semblent dormir. Les cimetières anciens de Caen offrent des promenades romantiques et ressuscitent une multitude d’histoires du passé. On peut même y entendre les occupants des lieux nous parler et nous rappeler que nous sommes tous mortels… À découvrir ou redécouvrir : le cimetière Saint-Pierre, le cimetière protestant, le cimetière des Quatre-Nations.
Une visite menée par Pierre Bonard.
Informations pratiques
Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.
La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .
Rue Doyen Morière Cimetière Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr
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English : Les cimetières dormants de Caen | RDV Découverte
Tucked away in the heart of the city, they seem to be sleeping. Caen’s ancient cemeteries offer romantic walks and resurrect a multitude of stories from the past. We can even hear the occupants talking to us, reminding us that we are all mortal…
L’événement Les cimetières dormants de Caen | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer
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