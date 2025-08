Les cimitières et l’art funéraire Sainte-Marie-aux-Mines

2 Place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-08 14:00:00

2025-11-08

A l’occasion de la période de la Toussaint, découvrez toute la diversité de l’art funéraire, lors d’une visite commentée dans le cimetière Saint Guillaume. La visite permettra d’expliquer les éléments symboliques figurant sur les tombes, traces d’éternité évoquant nos existences humaines.

2 Place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 80 50 tourisme@valdargent.com

English :

Discover the diversity of funerary art during a guided tour of the Saint Guillaume cemetery. The tour will explain the symbolic elements that appear on the tombs, traces of eternity that evoke our human existence.

German :

Entdecken Sie an Allerheiligen die Vielfalt der Bestattungskunst bei einer kommentierten Führung durch den Friedhof Saint Guillaume. Der Rundgang erklärt die symbolischen Elemente auf den Gräbern, die als Spuren der Ewigkeit an unsere menschliche Existenz erinnern.

Italiano :

In questa giornata di Ognissanti, scoprite la diversità dell’arte funeraria durante una visita guidata al cimitero di Saint Guillaume. La visita spiegherà gli elementi simbolici che compaiono sulle tombe, tracce di eternità che evocano la nostra esistenza umana.

Espanol :

Este Día de Todos los Santos, descubra la diversidad del arte funerario durante una visita guiada al cementerio de Saint Guillaume. El recorrido le explicará los elementos simbólicos que aparecen en las tumbas, huellas de eternidad que evocan nuestra existencia humana.

