Les ciné-conférences d’Altaïr Villes sacrées Place Bujault Melle

Ciné-conférence d’Altaïr Villes Sacrées

Le 26 février au Metullum à Melle

Une projection/rencontre de Jamel Balhi

Jamel Balhi est le premier homme à avoir fait le tour du monde en courant avec 204 pays traversés sur tous les continents de la planète par le moyen de transport le plus naturel. Il a vu le monde et le raconte dans les nombreux livres qu’il a publiés. À travers les gestes de prières, c’est l’universalité des religions qui transparaît dans ce voyage au cœur des villes saintes. Jamel Balhi est parti à la rencontre des hommes, des femmes, des enfants, croyants ou non.

Informations 05 49 27 56 96 service.dlep@melle.fr .

