Les CinéAstres festival de cinéma en plein air Le Bourg Blanzaguet-Saint-Cybard

Les CinéAstres festival de cinéma en plein air

Le Bourg Arboretum Blanzaguet-Saint-Cybard Charente

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Les CinéAstres vous convie à une escapade culturelle différente, hors les murs, dans un écrin de verdure, avec la voûte étoilée pour seul horizon. Un voyage fait d’instants de grâce, où la magie du septième art éveille les âmes et enflamme les cœurs.

Le Bourg Arboretum Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 73 55 33 contact@les-cineastres.com

English : Les CinéAstres festival de cinéma en plein air

Les CinéAstres invites you to enjoy a unique cultural getaway, outside the city walls, in a lush green setting, with the starry sky as your only horizon. A journey filled with moments of grace, where the magic of cinema awakens souls and sets hearts alight.

