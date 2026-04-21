Les Cinés Plein Air à Burie Burie
Les Cinés Plein Air à Burie Burie vendredi 14 août 2026.
Burie
Les Cinés Plein Air à Burie
Burie Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
En lien avec l’association Le Peuple Créateur, le rendez-vous estival Les Cinés Plein Air revient sur votre territoire !
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Burie 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 41 50
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English :
In association with Le Peuple Créateur, the summer event Les Cinés Plein Air returns to your area!
L’événement Les Cinés Plein Air à Burie Burie a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge