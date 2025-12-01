Les cinq sens de Noël Châteauroux

Les cinq sens de Noël

2 Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

9.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-27 17:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-27 2026-01-03

A l’office de tourisme de Châteauroux, les petits lutins de 3 à 7 ans sont invités à venir s’amuser et bricoler dans l’atelier du Père Noël !

L’office de tourisme de Châteauroux accueille l’atelier du Père Noël ! Les enfants y apprivoiseront tous les secrets et l’histoire de Noël à travers cette animation ludique qui sollicitera leurs cinq sens. L’odorat, l’ouïe, le goût, la vue et le toucher leur livreront ainsi toutes les clés de cette fête hivernale traditionnelle. Ils s’amuseront ensuite à créer eux-mêmes leur propre boule de Noël avec laquelle ils repartiront ! 9.5 .

2 Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

At the Châteauroux tourist office, little elves aged 3 to 7 are invited to come and have fun in Santa?s workshop!

German :

In der Touristeninformation von Châteauroux sind kleine Wichtel von 3 bis 7 Jahren eingeladen, sich in der Werkstatt des Weihnachtsmannes zu amüsieren und zu basteln!

Italiano :

Presso l’Ufficio del Turismo di Châteauroux, i piccoli elfi dai 3 ai 7 anni sono invitati a venire a divertirsi e a fare dei lavoretti nel laboratorio di Babbo Natale!

Espanol :

En la Oficina de Turismo de Châteauroux, los duendecillos de 3 a 7 años están invitados a divertirse y hacer manualidades en el taller de Papá Noel

