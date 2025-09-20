Les Circuits du Patrimoine Il était une fois des Arbres, des Plantes et des Hommes en Méditerranée Porte des Maures La Londe-les-Maures

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

En vous connectant sur www.cirkwi.com et en vous laissant guider, partez sur un circuit à la découverte d’une sélection d’arbres remarquables, espaces naturels, parcs et jardins, édifices et savoir-faire liés à l’exploitation des végétaux.

La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

This tour offers you the opportunity to discover a heritage of remarkable trees, exotic gardens and local plants. Travel through the fascinating and discreet world of plants and discover some facets of the complex relationship between plants and man.

Auf diesem Rundgang entdecken Sie ein Erbe, das aus bemerkenswerten Bäumen, exotischen Gärten und einheimischen Pflanzen besteht. Reisen Sie in die spannende und diskrete Welt der Pflanzen und entdecken Sie einige Facetten der komplexen Beziehungen zwischen Pflanze und Mensch.

Questo tour vi offre l’opportunità di scoprire un patrimonio di alberi notevoli, giardini esotici e piante locali. Viaggiare nel mondo affascinante e discreto delle piante e scoprire alcune sfaccettature del complesso rapporto tra piante e uomo.

Entre en www.cirkwi.com y déjese guiar por una selección de árboles notables, espacios naturales, parques y jardines, edificios y técnicas relacionadas con el uso de las plantas.

