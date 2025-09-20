Les Circuits du Patrimoine Le débarquement de Provence en Méditerranée Porte des Maures La Londe-les-Maures
La Londe-les-Maures Var
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Ce circuit vous propose de découvrir un aperçu de la diversité du patrimoine militaire de la seconde guerre mondiale en Méditerranée Porte des Maures, grâce à une sélection de sites incontournables ou méconnus.
English :
This tour offers you an overview of the diversity of the military heritage of the Mediterranean Porte des Maures dating from the Second World War, thanks to a composition made up of sites that are both unmissable and little known in the area.
German :
Diese Tour bietet Ihnen einen Überblick über die Vielfalt des militärischen Erbes aus dem Zweiten Weltkrieg in Méditerranée Porte des Maures.
Italiano :
Questo tour vi offre una panoramica della diversità del patrimonio militare della Porte des Maures mediterranea risalente alla Seconda Guerra Mondiale, grazie a una composizione di siti imperdibili e poco conosciuti della zona.
Espanol :
Este recorrido ofrece una visión de la diversidad del patrimonio militar de la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo de Porte des Maures, con una selección de lugares ineludibles y poco conocidos.
