Les Circuits du Patrimoine Le débarquement de Provence en Méditerranée Porte des Maures La Londe-les-Maures

Les Circuits du Patrimoine Le débarquement de Provence en Méditerranée Porte des Maures La Londe-les-Maures samedi 20 septembre 2025.

Les Circuits du Patrimoine Le débarquement de Provence en Méditerranée Porte des Maures

La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Ce circuit vous propose de découvrir un aperçu de la diversité du patrimoine militaire de la seconde guerre mondiale en Méditerranée Porte des Maures, grâce à une sélection de sites incontournables ou méconnus.

.

La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

English :

This tour offers you an overview of the diversity of the military heritage of the Mediterranean Porte des Maures dating from the Second World War, thanks to a composition made up of sites that are both unmissable and little known in the area.

German :

Diese Tour bietet Ihnen einen Überblick über die Vielfalt des militärischen Erbes aus dem Zweiten Weltkrieg in Méditerranée Porte des Maures.

Italiano :

Questo tour vi offre una panoramica della diversità del patrimonio militare della Porte des Maures mediterranea risalente alla Seconda Guerra Mondiale, grazie a una composizione di siti imperdibili e poco conosciuti della zona.

Espanol :

Este recorrido ofrece una visión de la diversidad del patrimonio militar de la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo de Porte des Maures, con una selección de lugares ineludibles y poco conocidos.

L’événement Les Circuits du Patrimoine Le débarquement de Provence en Méditerranée Porte des Maures La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var