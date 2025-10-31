Les Citrouilles à la Ferme La Buglais Lancieux

Les Citrouilles à la Ferme

La Buglais Ferme du Golf Lancieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

2025-10-31

Une fin d’après-midi et une soirée en plein air et version automne, à La Ferme du Golf

– producteurs locaux et restauration, avec brasero & marshmallows grillés

– guinguette & DJ Set

– tournoi de palets bretons

– ateliers

Entrée libre.

Entre amis ou en famille. .

La Buglais Ferme du Golf Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 93 53 48

