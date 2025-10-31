Les Citrouilles à la Ferme La Buglais Lancieux
Les Citrouilles à la Ferme
La Buglais Ferme du Golf Lancieux Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31 22:00:00
2025-10-31
Une fin d’après-midi et une soirée en plein air et version automne, à La Ferme du Golf
– producteurs locaux et restauration, avec brasero & marshmallows grillés
– guinguette & DJ Set
– tournoi de palets bretons
– ateliers
Entrée libre.
Entre amis ou en famille. .
La Buglais Ferme du Golf Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 93 53 48
