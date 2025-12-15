Les Clairvoyantes Théâtre de Bretigny Bretigny

Les Clairvoyantes 10 et 11 janvier 2026 Théâtre de Bretigny Côte-d’Or

Début : 2026-01-10T20:30:00+01:00 – 2026-01-10T21:45:00+01:00

Fin : 2026-01-11T17:00:00+01:00 – 2026-01-11T18:15:00+01:00

Les Clairvoyantes

Un spectacle immersif entre voyance, magie et mentalisme.

Avec pour point de départ le tarot divinatoire, objet splendide et singulier véhiculant des imaginaires foisonnants, le spectacle Les Clairvoyantes nous emmène en quête des capacités étranges de celles et ceux qui lisent dans l’avenir ou dans le passé. Le public est invité à s’installer en cercle puis à écrire une question sur un bout de papier qui sera placé au fond d’une boîte. Nul doute que ces interrogations ressurgiront en temps voulu, nous invitant à passer de l’autre côté du miroir, pour deviner ce que voient les voyantes, leurs liens avec l’espace et le temps. Une expérience collective envoûtante et captivante.

Théâtre de Bretigny Bretigny Bretigny 21490 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté contact@yvonneiii.fr

YVONNE III / Claire CHASTEL & Camille JOVIADO Magie théâtre