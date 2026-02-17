LES CLANDESTINES GARI GARETTE Nort-sur-Erdre

LES CLANDESTINES GARI GARETTE

3 Place du Champ de Foire Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

2026-03-13

Ateliers et rencontres avec les chorales des femmes de l’Ouest

Sept femmes, sept comédiennes professionnelles.

Elles proposent depuis 2000, la mise en voix, en mouvement et en scène

d’un répertoire musical éclectique.

Elles cultivent volontiers l’humour et le décalage poétique.

Les Clandestines ont à cœur de mettre en tension tradition musicale et création

contemporaine. Elles explorent les espaces hors les murs, dans l’espace public et

s’impliquent régulièrement dans des projets d’action culturelle. Au contact de personnes

de toutes origines et de tous âges, elles tissent des liens sur les territoires qu’elles

arpentent et placent la pratique collective du chant au cœur de leur démarche.

Pensez à réserver votre place au 02 40 72 20 34 .

