Les Classifolies #4, Salle culturelle Le Vallon, Mauves-sur-Loire

Les Classifolies #4 Samedi 14 mars, 20h30 Salle culturelle Le Vallon Loire-Atlantique

Tarif plein : 12 euros, réduit 8 euros, moins de 8 ans gratuit.

Début : 2026-03-14T20:30:00+01:00 – 2026-03-14T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T20:30:00+01:00 – 2026-03-14T22:00:00+01:00

Les Classifolies malviennes #4

Un rendez-vous devenu incontournable !

« Once upon a song »

Étienne Ferchaud dirigera les 31 choristes d’Aria Voce.

Avec Once upon a song, le chœur de chambre Aria Voce dresse un portrait vocal et choral de l’histoire des États-Unis. Des premiers chants des Amérindiens en passant par le jazz, les spirituals, la musique de film et les grandes pages de la musique contemporaine, ce programme célèbre toutes les influences qui irriguent le territoire immense de l’Amérique du Nord en incluant la pulsation urbaine des grandes villes.

En guise de prologue, l’œuvre intitulée Dark like me, de Thierry Machuel, rendra hommage à la chanteuse Billy Holiday et à la poésie de Langston Hughes.

– Billeterie à la Bibliothèque George Sand, rue du Cellier à Mauves, ou en ligne sur www.mauvessurloire.fr

(Les Classifolies sont un spectacle de la programmation culturelle municipale de Mauves-sur-Loire)

Salle culturelle Le Vallon 1 Avenue de Bretagne, Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 25 05 63 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mauvessurloire.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mauvessurloire.fr/agenda/les-classifolies-malviennes-4/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-MAUVES_SUR_LOIRE-28616-0.wb?REFID=MBYIAAAAAAAAAAAAEQA »}] [{« link »: « http://www.mauvessurloire.fr »}]

Mairie de Mauves