Les Classifolies #4 Salle Le Vallon (Mauves-sur-Loire) Mauves-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 20:30 –

Gratuit : non Tarif plein : 12 euros, réduit 8 euros, moins de 8 ans gratuit. Tarif plein : 12 euros, réduit 8 euros, moins de 8 ans gratuit.Billets disponibles à la Bibliothèque George Sand, rue du Cellier à Mauves-sur-Loire (réglement par CB, chèque ou espèces) et en ligne sur : mauvessurloire.fr Tout public

Les Classifolies malviennes #4Un rendez-vous devenu incontournable ! « Once upon a song »Étienne Ferchaud dirigera les 31 choristes d’Aria Voce.Avec Once upon a song, le chœur de chambre Aria Voce dresse un portrait vocal et choral de l’histoire des États-Unis. Des premiers chants des Amérindiens en passant par le jazz, les spirituals, la musique de film et les grandes pages de la musique contemporaine, ce programme célèbre toutes les influences qui irriguent le territoire immense de l’Amérique du Nord en incluant la pulsation urbaine des grandes villes.En guise de prologue, l’œuvre intitulée Dark like me, de Thierry Machuel, rendra hommage à la chanteuse Billy Holiday et à la poésie de Langston Hughes.- Billeterie à la Bibliothèque George Sand, rue du Cellier à Mauves, ou en ligne sur www.mauvessurloire.fr(Les Classifolies sont un spectacle de la programmation culturelle municipale de Mauves-sur-Loire)

Salle Le Vallon (Mauves-sur-Loire) Mauves-sur-Loire 44470

02 40 25 59 38 communication@mauvessurloire.fr 02 40 25 05 63 https://www.mauvessurloire.fr/agenda/les-classifolies-malviennes-4/



