Les classiques de Mériadeck : La musique de chambre, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Les classiques de Mériadeck : La musique de chambre Vendredi 27 février, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T18:00:00+01:00 – 2026-02-27T18:45:00+01:00

Fin : 2026-02-27T18:00:00+01:00 – 2026-02-27T18:45:00+01:00

Le conservatoire de Bordeaux vous propose de partager un instant autour de la musique de chambre.

Dans la limite des places disponibles.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Concert organisé en partenariat avec le Conservatoire de Bordeaux

@bibliothèque Mériadeck