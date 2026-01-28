LES CLASSIQUES DU CLASSIQUE Castelnaudary

LES CLASSIQUES DU CLASSIQUE

Rue Général Dejean Castelnaudary Aude

Tarif : 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date: 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Vous connaissez forcément tous ces airs ! Ils ont été repris tant de fois, pourtant de films ou de publicités que vous les avez forcément entendus sans peut être savoir qui avait composé quoi. Cet usage utilitaire de la musique n’a rien de choquant. Depuis la nuit des temps, la musique sert à faire danser les gens, accompagne les histoires que les hommes aiment à se raconter… ou plus effrayant leur donne du courage au combat. Dans un registre moins guerrier, combien de joggeurs et joggeuses ne courent qu’en écoutant de la musique avec une oreillette ? La musique possède un pouvoir hypnotique qu’il est tentant d’utiliser, et quand un air est particulièrement réussi il pénètre durablement notre psyché. Les compositeurs baroques, entre 1550 et 1750 environ, ont même théorisé cet usage, en affirmant que la musique exprimait nos passions quand bien même ils ne sont pas d’accord entre eux sur le nombre et la nature de ces passions. Il ne faut malgré tout pas exagérer la capacité manipulatoire de la musique cela ne marche que si l’on accepte de se laisser faire et de s’y abandonner !

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Les Quatre Saisons Le Printemps les oiseaux L’Eté l’orage L’Hiver la neige.

Georges bizet (1838-1875) Suite de Carmen

Samuel barber(1910-1981) Adagio

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Petite Musique de Nuit, 1er mouvement et Symphonie no. 40, 1er mouvement.

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) Air de la Suite en Ré

Luigi Boccherini (1743-1805) Menuet

J. Brahms (1833-1897) Danse hongroise no.5

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) Casse-Noisette, suite d’orchestre

Spectacles à 14h30 concert pédagogique tout public dès 5 ans et aussi à 20h30 !

.

English :

You’re bound to know all these tunes! They’ve been used so many times, in films and commercials, that you’re bound to have heard them without knowing who composed them. There’s nothing shocking about this utilitarian use of music. Since the dawn of time, music has been used to make people dance, to accompany the stories people like to tell each other? or, more frighteningly, to give them courage in battle. On a less warlike note, how many joggers run only while listening to music through an earpiece? Music has a hypnotic power that’s tempting to use, and when a tune is particularly successful, it penetrates our psyche for good. Baroque composers, from around 1550 to 1750, even theorized this use, asserting that music expressed our passions, even though they disagreed among themselves on the number and nature of these passions. However, we mustn’t exaggerate the manipulative power of music: it only works if you’re willing to let it do its work for you!

Antonio Vivaldi (1678-1741)

The Four Seasons Spring: the birds Summer: the storm Winter: the snow.

Georges bizet (1838-1875) Carmen Suite

Samuel barber(1910-1981) Adagio

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Little Night Music, 1st movement and Symphony no. 40, 1st movement.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Air from the Suite in D

Luigi Boccherini (1743-1805) Minuet

J. Brahms (1833-1897) Hungarian Dance No.5

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) Nutcracker, orchestral suite

Performances at 2:30 p.m. educational concert all ages 5 and up and also at 8:30 p.m.!

