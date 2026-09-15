Les classiques – La Visitation La Visitation Limoges

Informations pratiques

Limoges

Les classiques – La Visitation

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Les grands classiques du quatuor à cordes. Le Quatuor de Limoges propose un programme consacré à trois maîtres du classicisme viennois: Haydn, Mozart et Beethoven. Salué pour la qualité de ses interprétations, la finesse de son jeu et le plaisir qu’il partage avec son public, l’ensemble fait entendre toute la richesse et l’expressivité de ce répertoire intemporel. Au programme: le Quatuor en fa majeur, op.76 no2 de Joseph Haydn, le Quatuor no 15 en ré mineur K.421 de Wolfgang Amadeus Mozart et le Quatuor en ré majeur, op.18 no 3 de Ludwig van Beethoven. Trois oeuvres majeures qui témoignent de l’évolution du quatuor à cordes.

Durée 1h30. Réservations par téléphone ou par mail (en lien). .

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 38 66 86 quatuordelimoges@gmail.com

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English : Les classiques – La Visitation

L’événement Les classiques – La Visitation Limoges a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Limoges Métropole