Les claviers, Une histoire de famille!, Autre lieu, Genève

Les claviers, Une histoire de famille! Dimanche 15 février, 17h00 Autre lieu
CHF 0 à CHF 25.-
Début : 2026-02-15T17:00:00+01:00 – 2026-02-15T18:00:00+01:00
Fin : 2026-02-15T17:00:00+01:00 – 2026-02-15T18:00:00+01:00
Ce spectacle présente 3 instruments à clavier : l’orgue , le clavecin et le piano, autour de pièces de Johann Sebastian Bach et de ses 4 fils compositeurs.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Spectacle musical tout public dès 7 ans, Dimanche 15 février 2026 à 17h au Studio Gabriele de agostini, Genève.
Ensemble Variante