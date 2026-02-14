Les claviers, Une histoire de famille!, Autre lieu, Genève

Les claviers, Une histoire de famille! Dimanche 15 février, 17h00 Autre lieu

CHF 0 à CHF 25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T17:00:00+01:00 – 2026-02-15T18:00:00+01:00

Ce spectacle présente 3 instruments à clavier : l’orgue , le clavecin et le piano, autour de pièces de Johann Sebastian Bach et de ses 4 fils compositeurs.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Spectacle musical tout public dès 7 ans, Dimanche 15 février 2026 à 17h au Studio Gabriele de agostini, Genève.

Ensemble Variante