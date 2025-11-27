LES CLEFS DU BAR THE LONG WAY Longwy
LES CLEFS DU BAR Jeudi 27 novembre, 20h30 THE LONG WAY Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T22:00:00
Fin : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T22:00:00
Chanson Alterno/Ska Lorraine
THE LONG WAY 5 rue de Tivoli, 54400 Longwy Longwy 54400 Plantières-Queuleu Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 82 89 08 33 https://www.facebook.com/thelongwayfr/ [{« link »: « https://www.facebook.com/p/Les-Clefs-Du-Bar-100063113084885/ »}] Bienvenue au The Long Way, Pub / Music / Concert à Longwy (Fr) ! Bières en pinte, Guinness, cidres, cocktails, spiritueux de qualité (Whisky, Gin, Rhum HQ) et boissons sans alcool. Ambiance et soirées exceptionnelles garanties !
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Punk Ska