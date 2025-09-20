Les clefs du château Château du Boistissandeau Les Herbiers

Les clefs du château Château du Boistissandeau Les Herbiers samedi 20 septembre 2025.

Les clefs du château 20 et 21 septembre Château du Boistissandeau Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite théâtralisée : sous la conduite du régisseur du Boistissandeau, franchissez la grille et remontez le temps.

Château du Boistissandeau 85500 LES HERBIERS Les Herbiers 85500 Vendée Pays de la Loire https://www.lesherbiers.fr/sortir/culture/patrimoine/ Acquis par le Pays des Herbiers le 7 octobre 2024, le Domaine du Boistissandeau est un lieu exceptionnel pour la qualité de l’architecture du logis Renaissance et de ses jardins réguliers, tous deux inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1958.

Le parc a fait l’objet d’une importante campagne de nettoyage et de mise en sécurité afin de permettre une large ouverture et déambulation du public. Ce remarquable ensemble patrimonial de 17 hectares a été doté d’un Comité scientifique chargé d’examiner toutes les sources archivistiques et documentaires afin de renouveler la connaissance et l’histoire du château, de sa construction et de l’aménagement de ses jardins.

Visite théâtralisée : sous la conduite du régisseur du Boistissandeau, franchissez la grille et remontez le temps.

Pays des Herbiers