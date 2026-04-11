Les clefs du château junior, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer
Les clefs du château junior, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer samedi 11 avril 2026.
Les clefs du château junior 11 – 26 avril Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Visite incluse dans le prix du billet – Réservation conseillée au 03 21 10 02 20
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T16:30:00+02:00 – 2026-04-11T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T16:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
En compagnie du maître du temps observez les traces de chaque époque pour reconstituer l’histoire du château.
Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer 1 rue de bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
(Dès 7 ans) – Visite animée
À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)
- Yog’ART, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer 15 avril 2026
- Opium du Peuple Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer 16 avril 2026
- Raconte-moi une histoire, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer 16 avril 2026
- OPIUM DU PEUPLE Carré Sam Boulogne-sur-Mer 16 avril 2026
- Enquête au musée, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer 17 avril 2026