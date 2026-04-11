Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les clefs du château junior, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer

Les clefs du château junior, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer

Les clefs du château junior, Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer samedi 11 avril 2026.

Lieu : Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer

Adresse : 1 rue de bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Visite incluse dans le prix du billet – Réservation conseillée au 03 21 10 02 20

Les clefs du château junior 11 – 26 avril Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Visite incluse dans le prix du billet – Réservation conseillée au 03 21 10 02 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T16:30:00+02:00 – 2026-04-11T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T16:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

En compagnie du maître du temps observez les traces de chaque époque pour reconstituer l’histoire du château.

Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer 1 rue de bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
(Dès 7 ans) – Visite animée

À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)