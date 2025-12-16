Les clefs pour voir Visite flash thématique L’impressionnisme Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Les clefs pour voir Visite flash thématique L’impressionnisme

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Début : 2026-03-27 12:00:00

fin : 2026-03-27 12:30:00

2026-03-27

Vous avez toujours voulu mieux comprendre les grands courants artistiques ou aiguiser votre regard devant un tableau ? Ce cycle est fait pour vous !

Le musée Fernand Léger André Mare vous invite à une série de 5 rendez-vous pour décrypter les œuvres sous un angle différent. Chaque visite flash de 30 minutes vous donne les clés essentielles pour apprécier un mouvement ou un genre artistique.

Droit d’entrée +2€ pour l’animation

Places limitées Réservation conseillée .

