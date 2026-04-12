Les Clérieuzités Histoires de poche salle des fêtes Clérieux

Clérieux

Les Clérieuzités Histoires de poche

salle des fêtes 14B rue du Chalon Clérieux Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 15:55:00

Date(s) :

2026-04-12

Avec Mathilde ARNAUD

La Conteuse a tellement ramassé d’histoires que ses poches sont pleines, mais par où commencer ? Grâce aux choix du public, elle passe d’une histoire à une autre à l’aide d’objets nichés dans sa robe….

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salle des fêtes 14B rue du Chalon Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 78 68 lesclerieuzites@gmail.com

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English :

With Mathilde ARNAUD

The Storyteller has collected so many stories that her pockets are full, but where to start? Thanks to the audience?s choices, she moves from one story to another with the help of objects nestled in her dress….

L’événement Les Clérieuzités Histoires de poche Clérieux a été mis à jour le 2025-03-10 par Valence Romans Tourisme