Les Clérieuzités Histoires de poche salle des fêtes Clérieux
Les Clérieuzités Histoires de poche salle des fêtes Clérieux dimanche 12 avril 2026.
Clérieux
Les Clérieuzités Histoires de poche
salle des fêtes 14B rue du Chalon Clérieux Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12 15:55:00
Date(s) :
2026-04-12
Avec Mathilde ARNAUD
La Conteuse a tellement ramassé d’histoires que ses poches sont pleines, mais par où commencer ? Grâce aux choix du public, elle passe d’une histoire à une autre à l’aide d’objets nichés dans sa robe….
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salle des fêtes 14B rue du Chalon Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 78 68 lesclerieuzites@gmail.com
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English :
With Mathilde ARNAUD
The Storyteller has collected so many stories that her pockets are full, but where to start? Thanks to the audience?s choices, she moves from one story to another with the help of objects nestled in her dress….
L’événement Les Clérieuzités Histoires de poche Clérieux a été mis à jour le 2025-03-10 par Valence Romans Tourisme
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