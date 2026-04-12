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Les Clérieuzités Zapérocontes suivi Avec l’appétit de mille vies salle des fêtes Clérieux

Les Clérieuzités Zapérocontes suivi Avec l’appétit de mille vies salle des fêtes Clérieux dimanche 12 avril 2026.

Lieu : salle des fêtes

Adresse : 14 B rue du Chalon

Ville : 26260 Clérieux

Département : Drôme

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 18:45:00

Tarif : 10 10 10

Clérieux

Les Clérieuzités Zapérocontes suivi Avec l’appétit de mille vies

salle des fêtes 14 B rue du Chalon Clérieux Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:45:00
fin : 2026-04-12 21:00:00

Date(s) :
2026-04-12

18h45 — Zapéroconte
20h — Soirée Clérieuzité
Avec l’appétit de 1000 vies, Ernest AFRIYIÉ, puis nous soufflerons ensemble les 10 bougies du dromeau !
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salle des fêtes 14 B rue du Chalon Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 78 68  lesclerieuzites@gmail.com

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English :

18h45 ? Zaperoconte
20h ? Soirée Clérieuzité
Avec l?appétit de 1000 vies, Ernest AFRIYIÉ, then we’ll blow out the 10 candles of the dromeau together!

L’événement Les Clérieuzités Zapérocontes suivi Avec l’appétit de mille vies Clérieux a été mis à jour le 2025-03-10 par Valence Romans Tourisme

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