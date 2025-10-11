Les clés de la vie associative Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Quelles sont les différentes étapes du montage d’un projet? Comment mobiliser des bénévoles ? Quelles sont mes responsabilités dans mon association et mes projets ?

Un atelier mené par ANIMAFAC. Le repas est offert. .

bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

What are the different stages in setting up a project? How do I mobilize volunteers? What are my responsibilities in my association and my projects?

German :

Was sind die verschiedenen Schritte beim Aufbau eines Projekts? Wie mobilisiere ich Freiwillige? Welche Verantwortung trage ich für meine Organisation und meine Projekte?

Italiano :

Quali sono le diverse fasi della creazione di un progetto? Come si mobilitano i volontari? Quali sono le mie responsabilità nella mia associazione e nei miei progetti?

Espanol :

¿Cuáles son las diferentes etapas de la puesta en marcha de un proyecto? ¿Cómo movilizo a los voluntarios? ¿Cuáles son mis responsabilidades en mi asociación y mis proyectos?

