Les clés de la villa Savoye Villa Savoye Poissy

Les clés de la villa Savoye 20 et 21 septembre Villa Savoye Yvelines

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

La Villa Savoye fête le matrimoine et le patrimoine !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la Villa Savoye propose un week-end riche en découvertes, en créations et en rencontres, autour de deux grands axes : la valorisation du matrimoine et le rayonnement du patrimoine architectural de Le Corbusier, classé à l’UNESCO.

Cap sur l’architecture moderne à l’aide de visites flash!

Des médiations en plein air intitulées « Les clés de la villa » seront proposées toutes les 30 minutes par les agents (hors pause méridienne). Un moment crucial pour mieux comprendre les spécificités architecturales de ce chef-d’œuvre moderne et puriste de Le Corbusier.

Onze points parole en extérieur de 15 minutes sont proposés, avec 2 ou 3 agents en simultanés.

Horaires : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30.

Villa Savoye 82 rue de Villiers, 78300 Poissy, France Poissy 78300 Yvelines Île-de-France Villa baptisée « Les Heures Claires », construite de 1929 à 1931 par les architectes Le Corbusier et son cousin et associé Pierre Jeanneret pour la famille de Pierre Savoye, administrateur fortuné d'une compagnie d'assurances. « Posée au milieu de l'herbe comme un objet », la villa est implantée sur un vaste terrain libre de toute contrainte. Construite en béton armé, elle constitue un manifeste des idées corbuséennes en cinq points pour une architecture nouvelle (la construction sur pilotis, le toit-jardin, le plan libre, la façade libre et la fenêtre en long bandeau). L'édifice comporte un garage pour trois automobiles, la courbe de la voie d'accès s'imprimant sur le plan du rez-de-chaussée. Maltraitée avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, la villa a été sauvée à la suite d'une pétition internationale. Elle est aujourd'hui ouverte à la visite à la suite des travaux de restauration menés depuis 1963 (gros œuvre et peintures intérieures).

Visite commentée

© Céline Clanet / Centre des monuments nationaux