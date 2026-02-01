Les Clés de la Ville-Close Ville-Close Concarneau

Les Clés de la Ville-Close

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Suivez le guide et remontez avec lui sur les traces de l’histoire maritime, civile et militaire de la Ville-Close, cœur historique de Concarneau.

Cette cité médiévale vous ouvre ses portes pour mieux la comprendre et la connaître.

Inscription à l’Office de Tourisme .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

