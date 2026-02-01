Les Clés de la Ville-Close Ville-Close Concarneau
Les Clés de la Ville-Close
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Début : 2026-02-22 15:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Suivez le guide et remontez avec lui sur les traces de l’histoire maritime, civile et militaire de la Ville-Close, cœur historique de Concarneau.
Cette cité médiévale vous ouvre ses portes pour mieux la comprendre et la connaître.
Inscription à l'Office de Tourisme
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
