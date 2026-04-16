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Les Clés de la Ville-Close Ville-Close Concarneau

Les Clés de la Ville-Close Ville-Close Concarneau dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Ville-Close

Adresse : Maison du Patrimoine

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Concarneau

Les Clés de la Ville-Close

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Suivez le guide et remontez avec lui sur les traces de l’histoire maritime, civile et militaire de la Ville-Close, cœur historique de Concarneau.
Cette cité médiévale vous ouvre ses portes pour mieux la comprendre et la connaître.
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Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18 

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English : Les Clés de la Ville-Close

L’événement Les Clés de la Ville-Close Concarneau a été mis à jour le 2026-04-16 par OTC CCA

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