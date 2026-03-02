Les clés de l’€co Couvent des Jacobins Rennes Mardi 10 mars, 09h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

À l’occasion de la Semaine de l’éducation financière, la Banque de France en Bretagne organise le 10 mars 2026 la 4ᵉ édition du Forum « Les Clés de l’€co ».

**MARDI 10 MARS (9H30-17H)**

—————————-

Cet événement a pour objectif de consolider et approfondir la culture économique des étudiants de la région.

Cette 4e édition abordera des sujets d’actualité comme « l’IA et l’économie numérique », « les nouveaux moyens de paiements et l’euronumérique », « la Cybersécurité »…

Au programme : des ateliers, des conférences et une exposition à ne pas rater !

### Ateliers

* 9h30-10h15 : Regards croisés sur l’entreprenariat des femmes

* 10h30-11h15 : La soutenabilité de la dette

* 10h30-11h15 : Mobilité : parcours d’un entrepreneur engagé

* 11h30-12h15 : Nouveaux moyens de paiements et euronumérique

* 11h30-13h30 : MicMac à Renac

* 12h30-13h15 : Nouveaux moyens de paiement et euronumérique

* 14h-14h45 : Politiques économiques : Quelle gouvernance de l’Union Européenne

* 15h-17h : Sur la piste de Mathieu

* 15h45-16h45 : Les gardiens de la monnaie

* 16h-16h45 : Les jeunes et leur rapport à l’argent : vers une nouvelle culture financière

### Conférences

* 11h-11h45 : Quelle action publique pour l’environnement ?

* 14h-15h15 : La monnaie sous toutes ses formes

### Stands

Un parcours de 4 stands vous est proposé comprenant chacun une animation de 15mn par les intervenants suivants :

* CITECO : Découvrez la Cité de l’économie, le musée de l’économie et de la monnaie.

* FRANCE TRAVAIL : Vivez une immersion dans le monde du travail au travers l’animation « J’intègre le marché du travail ».

* BANQUE DE FRANCE : Apprenez à reconnaitre un faux billet avec l’atelier d’authentification.

* FINANCES ET PÉDAGOGIE : Initiez-vous au jeu Finances Poursuit€ autour de divers thèmes d’éducation financière tels que le budget, la banque, la consommation, le crédit, l’épargne…

### Exposition

Venez découvrir les missions et métiers de la Banque de France, ainsi qu’un morceau de son Histoire à travers un évènement clé : l’évacuation de la réserve d’or en 1940.

### [**> JE M’INSCRIS <**](https://my.weezevent.com/les-cles-de-lco-4) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-03-10T09:30:00.000+01:00 Fin : 2026-03-10T17:00:00.000+01:00 1 https://my.weezevent.com/les-cles-de-lco-4 Couvent des Jacobins Place Sainte Anne, 35000 Rennes Centre Rennes Ille-et-Vilaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

