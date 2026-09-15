Informations pratiques

Troyes

Les Clés de Troyes 2026

Divers lieux Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-16

Pendant deux jours, les étudiants pourront profiter d’un programme festif et convivial mêlant Raid urbain, Color Run, animations, découvertes culturelles, concerts et bons plans dans différents lieux de la ville.



Le mercredi, place au traditionnel Raid urbain inter-établissements au départ de l’Espace Argence, suivi de concerts et d’animations. Le jeudi, rendez-vous au Parc des Moulins pour la Color Run, avant une soirée culturelle dans plusieurs lieux de Troyes et un concert électro gratuit à la Chapelle Argence.



Une belle occasion de découvrir Troyes, de rencontrer d’autres étudiants et de bien commencer l’année universitaire !



>> Programme complet et inscriptions : www.clesdetroyes.com .

Divers lieux Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Les Clés de Troyes 2026 Troyes a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne