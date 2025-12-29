Les clés du numérique Le ruban vert Brantôme en Périgord
Les clés du numérique Le ruban vert Brantôme en Périgord vendredi 16 janvier 2026.
Les clés du numérique
Le ruban vert 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord Dordogne
Découvrir un nouvel outil numérique lors de l’atelier Les clés du numérique animé par Mathieu le vendredi 16 janvier de 14h à 16h. Lors de cet atelier, Mathieu vous présentera un outil de gestion des mots de passe pour sécuriser vos différentes connexions. Cet atelier est gratuit et ouvert à tous.
Le ruban vert 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70
English : Les clés du numérique
Discover a new digital tool at Mathieu?s Les clés du numérique workshop on Friday January 16 from 2pm to 4pm. During this workshop, Mathieu will introduce you to a password management tool to secure your various connections. This workshop is free and open to all.
