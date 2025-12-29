Les clés du numérique Le ruban vert Brantôme en Périgord

Les clés du numérique

Le ruban vert 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord Dordogne

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Découvrir un nouvel outil numérique lors de l’atelier Les clés du numérique animé par Mathieu le vendredi 16 janvier de 14h à 16h. Lors de cet atelier, Mathieu vous présentera un outil de gestion des mots de passe pour sécuriser vos différentes connexions. Cet atelier est gratuit et ouvert à tous.

Le ruban vert 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70

English : Les clés du numérique

Discover a new digital tool at Mathieu?s Les clés du numérique workshop on Friday January 16 from 2pm to 4pm. During this workshop, Mathieu will introduce you to a password management tool to secure your various connections. This workshop is free and open to all.

