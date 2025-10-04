Les clés pour donner le goût de lire aux enfants : Rencontre Avec Noelly CUIRASSIER Médiathèque Raoul Georges Nicolo Le Gosier

Début : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T18:00

Fin : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T18:00

Mme Noelly CUIRASSIER, professeure des écoles, auteure du livre « Objectif réussite scolaire ». viendra partager son expérience et ses conseils sur les bienfaits de la lecture , elle expliquera également comment d’accompagner les enfants à découvrir (ou redécouvrir) le plaisir de lire et l’impact positif de la lecture sur la réussite scolaire.

Au programme 3 axes :

– Comprendre les freins à la lecture

– Pourquoi c’est important de lire

– Comment (re)créer une relation positives avec les livres

Un moment d’échanges et de partage pour repartir avec des idées pratiques et motivantes à mettre en place au quotidien.

Médiathèque Raoul Georges Nicolo Bd Amedee Clara, Le Gosier 97190, Guadeloupe Le Gosier 97190 Guadeloupe Guadeloupe 0590845850

