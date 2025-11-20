Les clés pour réussir votre sortie de poste, surtout lorsqu’elle est subie HEC Alumni Paris Jeudi 20 novembre, 19h00 sur inscription

Les clés pour réussir votre sortie de poste, surtout lorsqu’elle est subie, par HEC Alumni

Le Club HEC « Generation Change » vous invite à une Conférence sur un cap de carrière délicat et important

Les clés pour réussir votre sortie de poste, surtout lorsqu’elle est subie.

avec Hugues de Poncins, avocat spécialisé en droit du travail,

Le jeudi 20 Novembre en distanciel (Zoom) de 19h à 20h30

Cher(e) camarade,

La sortie de poste en entreprise, surtout lorsqu’elle est subie, est un moment délicat

Or il est important dans cette phase de savoir maitriser ses émotions, bien gérer le temps, prendre du recul et être bien conseillé

Comment transformer ce moment délicat en une opportunité ?

Comment optimiser sa négociation et son gain financier tout en préservant des relations équilibrées avec son employeur ?

Comment préparer son départ avec sérénité, confiance et clarté ?

Quelles sont les erreurs à ne pas commettre avant, pendant et après son départ ?

Hugues de Poncins est avocat spécialisé en droit du travail, reconnu pour son expertise dans l’accompagnement des cadres dirigeants et des comités exécutifs. Depuis plus de vingt ans, il conseille dirigeants et entreprises confrontés à des ruptures professionnelles sensibles, avec une approche centrée sur la négociation stratégique, la sécurisation financière et la préservation des relations. Auteur de l’ouvrage Réussir sa prise de poste en 7 étapes (Dunod), il partage également son expérience auprès d’associations de dirigeants. Son approche pragmatique et humaine transforme la sortie d’entreprise en véritable levier d’opportunités plutôt qu’en simple épreuve.

Le débat sera animé par Marc Kieken (E.07) co-président de HEC Generation Change

Au plaisir de ce prochain échange

Hélène Chappé (HJF.74), Marc Kieken (E.07) co-présidents de HEC Generation Change

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T20:30:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/les-cles-pour-reussir-votre-sortie-de-poste-surtout-lorsqu-elle-est-subie/2025/11/18/13058

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris