Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 1 : l’impressionnisme Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 1 : l’impressionnisme

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 12:00:00

fin : 2026-03-27 12:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Vous avez toujours voulu mieux comprendre les grands courants artistiques ou aiguiser votre regard devant un tableau ? Ce cycle est fait pour vous !

Le musée Fernand Léger André Mare vous invite à une série de 5 rendez-vous pour décrypter les œuvres sous un angle différent. Chaque visite flash de 30 minutes vous donne les clés essentielles pour apprécier un mouvement ou un genre artistique.

Les épisodes à venir

Le cubisme La décomposition du réel. (29 mai 2026)

L’Art déco L’élégance de la ligne et de l’ornement. (19 juin 2026)

Le portrait De la ressemblance à l’expression de l’âme. (25 septembre 2026)

Le paysage De la fenêtre ouverte sur le monde à l’émotion pure. (30 octobre 2026)

Une formule concise et complète pour devenir un visiteur éclairé !

*Cycle de 5 visites de 30 minutes Réparties sur l’année Sur réservation

Droit d’entrée +2€ pour l’animation Suivez les 4 premières et la 5ᵉ vous est offerte !

Places limitées Réservation conseillée .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

English : Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 1 : l’impressionnisme

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 1 : l’impressionnisme Argentan a été mis à jour le 2025-10-13 par Terres d’Argentan Intercom