Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 1 : l’impressionnisme Musée Fernand Léger André Mare Argentan
Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 1 : l’impressionnisme Musée Fernand Léger André Mare Argentan vendredi 27 mars 2026.
Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 1 : l’impressionnisme
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 12:00:00
fin : 2026-03-27 12:30:00
Date(s) :
2026-03-27
Vous avez toujours voulu mieux comprendre les grands courants artistiques ou aiguiser votre regard devant un tableau ? Ce cycle est fait pour vous !
Le musée Fernand Léger André Mare vous invite à une série de 5 rendez-vous pour décrypter les œuvres sous un angle différent. Chaque visite flash de 30 minutes vous donne les clés essentielles pour apprécier un mouvement ou un genre artistique.
Les épisodes à venir
Le cubisme La décomposition du réel. (29 mai 2026)
L’Art déco L’élégance de la ligne et de l’ornement. (19 juin 2026)
Le portrait De la ressemblance à l’expression de l’âme. (25 septembre 2026)
Le paysage De la fenêtre ouverte sur le monde à l’émotion pure. (30 octobre 2026)
Une formule concise et complète pour devenir un visiteur éclairé !
*Cycle de 5 visites de 30 minutes Réparties sur l’année Sur réservation
Droit d’entrée +2€ pour l’animation Suivez les 4 premières et la 5ᵉ vous est offerte !
Places limitées Réservation conseillée .
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr
English : Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 1 : l’impressionnisme
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Clés pour Voir un cycle de 5 visites thématiques Épisode 1 : l’impressionnisme Argentan a été mis à jour le 2025-10-13 par Terres d’Argentan Intercom