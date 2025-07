Les Clignotants Chardonnay

dimanche 27 juillet 2025.

Les Clignotants

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

2025-07-27

2025-07-27

2025-07-27

Les Clignotants au Château

Concert hypnotique & spectacle lumineux en plein air

Préparez-vous à vivre un moment suspendu, entre rêve et rythme, dans le cadre enchanteur du parc du Château de Montlaville…

Les Clignotants, duo d’artistes belges aussi déjantés qu’éblouissants, vous embarquent pour un voyage sensoriel et festif.

Au programme

Musique tribale-électro-percussive jouée en live

Hula hoops lumineux, parapluies dansants et bulles de savon géantes

Une ambiance hypnotique, poétique, presque magique… à vivre en solo, entre amis ou en famille.

Spectacle au chapeau Participation libre mais généreuse, pour soutenir les artistes.

Buvette sur place pour se désaltérer sous les étoiles.

Dans le parc du château Venez tôt, installez votre plaid, ouvrez grand les yeux et laissez-vous embarquer. .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 48 41 69 lab@ecoso.org

