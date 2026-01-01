LES CLOCHERS CATALANS Le Barcarès

LES CLOCHERS CATALANS

89 Boulevard du Grau Saint-Ange Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2026-01-17 09:00:00

fin : 2026-02-13 13:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Découvrez la nouvelle exposition du Club Photo du Barcarès, dédiée aux plus beaux clochers du Pays catalan, capturés à travers des clichés sensibles et lumineux. Un voyage au cœur de nos villages, entre patrimoine, histoire et regard artistique, à ne pas manquer.

89 Boulevard du Grau Saint-Ange Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

English :

Discover the new exhibition from the Club Photo du Barcarès, dedicated to the most beautiful bell towers in the Catalan countryside, captured in sensitive, luminous shots. A journey to the heart of our villages, between heritage, history and artistic vision, not to be missed.

