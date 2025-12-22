Les cloches de l’Abbaye Royale de Fontevraud, Jardins de la cathédrale Le Mans

Les cloches de l’Abbaye Royale de Fontevraud

Jardins de la cathédrale Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-25 22:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Dans le cadre de Le Mans Sonore

En 2019, l’Abbaye Royale de Fontevraud s’est lancée dans un ambitieux projet intitulé A toute volée, six nouvelles cloches pour Fontevraud consistant à reconstituer les cloches originellement situées dans le beffroi de l’abbaye et détruites à la Révolution Française.

À raison d’une cloche par année, chacune des cloches a été reconstruite avec le concours de la fonderie Cornille Harvard située à Villedieu-les-Poêles en Normandie.

Pour les besoins de l’installation Silent Echoes Le Mans de Bill Fontana, cinq des six cloches sont spécialement déplacées et exposée dans les jardins de la Cathédrale Saint Julien pendant toute la durée de la biennale.

Chacune de ces cloches porte un nom en lien avec l’histoire de l’Abbaye et a bénéficié d’un design imaginés par des artistes contemporains en résidence chaque année à l’abbaye. .

Jardins de la cathédrale Avenue de Paderborn Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Le Mans Sonore

L’événement Les cloches de l’Abbaye Royale de Fontevraud Le Mans a été mis à jour le 2025-12-22 par CDT72